PROTOCOLLO D’INTESA TRA AURUM E CASA ALBERGO ‘LA PINETA’

PESCARA. Accordo siglato tra il Comune di Pescara e il direttore della Casa Albergo ‘La Pineta’, Giuseppe Ferrigno. «L’Aurum avrà così 103 spettatori speciali», ha spiegato il sindaco Mascia, ovvero gli ospiti della struttura situata in via Palizzi, proprio accanto al ‘gioiello’ della città. Abbiamo suggellato una sorta di gemellaggio, per renderli partecipi e protagonisti delle iniziative e attività culturali che l’amministrazione comunale andrà a organizzare nella struttura. I nonni potranno assistere a spettacoli, convegni, dibattiti, conferenze, finanche concerti, assicurando la massima informazione e comunicazione circa le manifestazioni previste, studiando delle forme di fidelizzazione anche per le iniziative da riservare, infine, replicando, quando possibile, alcuni di quei momenti di incontro e intrattenimento all’interno della stessa Casa».