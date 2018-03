IN MOTO CONTRO GUARD-RAIL, 27ENNE IN COMA

A quanto pare, il motociclista, che aveva l'abbigliamento tipico di chi si sposta su moto di grossa cilindrata come la sua, avrebbe urtato un guard-rail prima e poi quello sul lato opposto. La violenza dell'urto ha provocato la rottura del casco, mentre la moto avrebbe proseguito la sua corsa. Il giovane è stato soccorso dal personale del 118 e condotto in ospedale: è in coma e ha riportato un politrauma con un grave trauma cranio facciale. La Polizia municipale si è occupata dei rilievi mentre la Stradale è intervenuta per la viabilità.