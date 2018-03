UNIONI CIVILI, PROVINCIA DI PESCARA APPROVA ODG

CRONACA. PESCARA. Il Consiglio Provinciale di Pescara ha approvato con una larga maggioranza, l’ordine del giorno, presentato dal vice presidente vicario del Consiglio, Roberto Pasquali, relativo all’istituzione dei registri comunali delle unioni civili all’interno del territorio della provincia. «Un impegno a combattere ogni tipo di discriminazione sostenendo, in particolare, le associazioni e gli operatori che dedicano la loro attività alla promozione di queste tematiche – ha detto Pasquali - studiando iniziative utili a promuovere presso la cittadinanza e, con particolare attenzione, presso i giovani studenti della nostra provincia, la cultura del rispetto delle differenze; con l’approvazione di oggi – prosegue – sarà possibile sollecitare i 46 Municipi nella Provincia di Pescara a dotarsi di un registro comunale delle unioni civili, oltre a chiedere al Governo e al Parlamento Italiano di procedere in tempi rapidi all’approvazione di provvedimenti legislativi in materia di “coppie di fatto” che tutelino le parti più deboli».