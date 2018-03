L'AQUILA GDF: AVVICENDAMENTO COMANDANTE REPARTO TECNICO LOGISTICO

L'AQUILA. Cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrato "Abruzzo" della Guardia di Finanza. Alla presenza del Comandante Regionale Gen. B. Francesco Attardi, si è svolto presso la caserma "M.A.V.M. S.Ten. Tito Giorgi", sede del Comando Regionale Abruzzo, l'avvicendamento nella carica di Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo "Abruzzo", tra il Col. Gaetano Ciocca e il Col. Giuseppe Gravina. Il Generale Attardi ha espresso parole di vivo apprezzamento per l'attività svolta dal Col. Gaetano Ciocca che l'ha visto impegnato da ultimo nella delicata fase di ripristino delle infrastrutture e della logistica del Comando Regionale Abruzzo, a seguito del sisma del 2009 ed ha formulato i migliori auspici per il nuovo incarico al Col. Giuseppe Gravina. Alla cerimonia hanno presenziato ufficiali alla sede, rappresentanza del personale in servizio e del personale in congedo della locale sezione Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia.