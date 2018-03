CHIETI. 200 DOCENTI PER FAVORIRE L’INTEGRAZIONE A SCUOLA

CHIETI. Venerdì 26 ottobre 2012 dalle ore 15.30, oltre 200 tra insegnanti, dirigenti scolastici e operatori del settore, provenienti da tutta la regione, si ritroveranno presso la sala convegni della Carichieti per il X Convegno Regionale sull’Educazione Interculturale, che avrà come tema “Educare alla Cittadinanza Cosmopolita”. Il Convegno, organizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, vedrà la partecipazione di relatori quali la Prof.ssa Geneviève Makaping, scrittrice e docente di antropologia culturale all'Università della Calabria la Prof.ssa Giuliana Martirani, docente alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Napoli “Federico II” e presso l’Istituto di studi Politici “San Pio V” di Roma e la Prof.ssa Giovanna Cipollari, Presidente di CVM e responsabile didattica del settore ESCI, da più di venti anni impegnata nella ricerca sull’educazione interculturale e sulla revisione dei testi scolastici in chiave interculturale.