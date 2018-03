PESCOCOSTANZO. DIBATTITO CON L’ASTRONAUTA UMBERTO GUIDONI

PESCOCOSTANZO. Umberto Guidoni sarà a Pescocostanzo per un dibattito sul tema della scuola. Il celebre astronauta ha partecipato a due missioni NASA a bordo dello Space Shuttle, è stato il primo europeo a visitare la Stazione Spaziale Internazionale ed è stato europarlamentare dal 2004 al 2009. Ora si occupa di divulgazione scientifica ed è il responsabile nazionale di Sinistra Ecologia Libertà per la Ricerca, l'Università, la Scuola e le Politiche Giovanili. Il dibattito, intitolato "L'agonia della scuola pubblica. oppure Vendola!", è organizzato dal comitato dell'Alto Sangro e degli Altopiani Maggiori per Vendola presidente ed è in programma per sabato 27 alle ore 18 all'auditorium San Nicola in Piazza Municipio a Pescocostanzo. Interverranno anche Alessandro Di Pasquale, membro del comitato regionale per Vendola presidente, e Andrea Del Castello, coordinatore del comitato locale. Il dibattito sarà aperto agli interventi del pubblico.