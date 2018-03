COMUNE DI ALANNO, 75% DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN SOLI DUE MESI

ALANNO. Il 75% di Raccolta Differenziata dei rifiuti in soli due mesi. Questo è il risultato raggiunto dai cittadini di Alanno nei primi due mesi di attivazione del servizio di raccolta ‘porta a porta’ dei rifiuti solidi urbani. La Rieco S.p.A., la società che gestisce i servizi di igiene urbana in numerosi Comuni abruzzesi e non, unitamente all’Amministrazione Comunale, hanno accolto con soddisfazione i risultati positivi: si tratta di un numero che rispecchia l’impegno profuso dagli utenti.