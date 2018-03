LANCIANO. INFORTUNIO SUL LAVORO. DUE IMPRENDITORI DENUNCIATI

LANCIANO. Due imprenditori sono stati denunciati dai carabinieri della compagnia di Lanciano per violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La denuncia, è scattata al termine delle indagini svolte dagli uomini dell’Arma in merito all’infortunio di un muratore albanese di 23 anni avvenuto, la scorsa mattina, in un cantiere di Gessopalena. I militari, in collaborazione con il personale del dipartimento di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro della A.SL. di Lanciano, hanno accertato che il giovane albanese, mentre effettuava dei lavori di muratura, era caduto da un’altezza di circa due metri procurandosi un trauma dorsale ed escoriazioni varie con una prognosi di 10 giorni.