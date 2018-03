CHIETI. SEMINARIO SULLA BIBLIOTECA CHE NON C’È

CHIETI. Sul tema “La Biblioteca che non c’è, la Biblioteca che vogliamo” si tiene venerdì 26 ottobre alle ore 16,00, nella sala consiliare della Provincia di Chieti, un primo seminario cittadino sull’argomento di viva attualità. E’ promosso dalla Consulta delle Associazioni – Settore Cultura, Beni Culturali, Ambiente del Comune di Chieti con la collaborazione delle Associazioni: Amici della Biblioteca De Meis; Acquariofili; ANTA, Archeoclub; Camminando Insieme; Da Grande Voglio Crescere; FAI Chieti, Gaio Asinio Pollione, Italia Nostra, Libridine, Mathesis, Noi del G.B.Vico, Slow Food Chieti, Speleoclub Chieti territori Link, WWF Chieti. Lo scopo è quello di tenere viva l’attenzione sull’argomento biblioteca per sollecitare interventi istituzionali (Comune, Provincia, Regione, Stato, UE) per la ricostruzione dell’edificio della Biblioteca “A.C.De Meis” di Piazza dei Templi Romani crollata nel giugno 2005.

I lavori saranno introdotti dalla dottoressa Cinzia Di Vincenzo, Coordinatrice della Consulta comunale delle Associazioni. Seguiranno le relazioni: La situazione delle biblioteche della Città di Chieti, tenuta da Mario D’Alessandro, Presidente dell’Associazione Noi del G.B.Vico; Le biblioteche provinciali come "piazze del sapere": cultura, tecnologie, cooperazione, svolta da Enzo Fimiani, Direttore della Biblioteca Provinciale “G. d’Annunzio” di Pescara; Biblioteca oltre i confini: le sofferenze di una risorsa senza “risorse” nella recente storia della Biblioteca Provinciale “A.C. De Meis” di Tito Vezio Viola, Presidente regionale Associazione Biblioteche Italiane e Direttore della Biblioteca comunale di Ortona. Seguirà l’intervento del dottor Fernando Venturini, funzionario della Biblioteca della Camera dei Deputati di Roma, sul tema: Perché abbiamo ancora bisogno delle biblioteche (e dei bibliotecari). Il dottor Venturini è autore di una interessante e recente pubblicazione del titolo: “La biblioteca raccontata a mia figlia. Una visita guidata tra passato e futuro” (Milano, Editrice Bibliografica – Conoscere la biblioteca. 1 – 2010, pp.130)

Sono previsti interventi di Enrico Di Giuseppantonio, Presidente della Provincia di Chieti; Umberto Di Primio, Sindaco di Chieti; Donatello Di Prinzio, Assessore provinciale (con delega all’Edilizia scolastica e provinciale); Mauro Petrucci, Assessore provinciale (con delega al Sistema bibliotecario provinciale)

Seguirà un dibattito aperto ai partecipanti e la presentazione di ordini del giorno a conclusione dei lavori.