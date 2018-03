CHIETI. Luciano Giammarino è il nuovo presidente dell’Unione dei Comuni delle Colline Teatine. La nomina ufficiale è stata adottata dal Consiglio che si è riunito ieri sera, martedì 23 ottobre, a Villamagna e che ha eletto il sindaco di San Martino sulla Marrucina all’unanimità.

Giammarino subentra al sindaco di Villamagna, Paolo Rosario Nicolò, che si è dimesso dall’incarico due settimane fa dopo aver guidato l’ente dal novembre del 2011.

Il nuovo presidente è al momento anche a capo del Consiglio dell’Unione, un ruolo dal quale si dimetterà a breve. In attesa della prima assise che lo vedrà nella veste di presidente dell’Unione dei Comuni e durante la quale saranno descritte le linee guida del suo mandato, Giammarino ha affermato che «l’Unione dovrà continuare nell’impegno svolto fino ad oggi per cercare di concretizzare le gestioni associate. Una scelta dettata dall’esigenza di migliorare i servizi offerti in favore delle comunità e di razionalizzare le spese, pur continuando a salvaguardare l’identità dei piccoli Comuni».