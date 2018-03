GUARDIAGRELE. WEEK END NERO PER LA TRUFFA DEL BANCOMAT

GUARDIAGRELE. Sono una decina le persone che fino ad ora si sono rivolte ai Carabinieri per denunciare un ammanco di denaro dal proprio conto corrente. In tutti i casi accertati dai militari dell’Arma, il fattore comune è stato lo sportello bancomat dell’ufficio postale di Guardiagrele. L’ipotesi dei carabinieri, che hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza e stanno indagano sull’accaduto, è che nel week end appena trascorso, dei malviventi, avrebbero installato dei congegni elettronici in grado di copiare i codici contenuti nella banda magnetica delle carte bancomat con i relativi pin. Uno stratagemma ormai noto, quello dello skimmer e della microcamera, che ha fruttato in poche ore un bottino di circa 4000 euro.