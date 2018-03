PADRE ALIN INCONTRA IL SINDACO DI MATTIA

CRONACA. MONTESILVANO. Questa mattina Padre Iarca Alin, patriarca della parrocchia ortodossa romena di Pescara , ha incontrato il sindaco Attilio Di Mattia nella sala giunta del Palazzo di Città. Nel corso dell’incontro è emerso che la comunità ortodossa presente a Montesilvano, stando alle rilevazioni Istat, è tra le più numerose della Regione con 1.200 fedeli, e supera anche quella di Pescara dove i fedeli sono 1.100. «E’ stato un incontro conoscitivo – ha commentato il sindaco Di Mattia - a cui ne seguiranno sicuramente altri al fine di instaurare un bel rapporto di scambio culturale e di sensibilità con la comunità ortodossa di Montesilvano. Ringrazio Padre Alin per la sua graditissima visita. Aprirci al contributo delle tante culture presenti sul nostro territorio è un elemento di grande ricchezza per Montesilvano e per i montesilvanesi»