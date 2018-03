INCIDENTI STRADALI: GIOVANE IN MOTO MUORE SUL COLPO NEL CHIETINO

CASOLI. Un ragazzo di 23 anni di Lama dei Peligni (Chieti), Tiziano Conicella, e' morto sul colpo in un seguito a un incidente stradale avvenuto intorno alle 16 del pomeriggio sulla strada provinciale che da Casoli porta a Fara San Martino.

Il giovane percorreva su una moto di grossa cilindrata, una Honda 1000, la strada verso Fara San Martino quando c'e' stato l'impatto con un Tir che proveniva dalla parte opposta. Sulle cause dell'incidente mortale sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Casoli e del nucleo radiomobile della compagnia di Lanciano. Il conducente del tir, trentenne della zona, e' stato sottoposto agli esami del caso, risultando negativo all'alcol test.