PESCARA. POLIZIA SEQUESTRA MEZZO CHILO DI HASHISH, UN ARRESTO

PESCARA. Si è chiusa con un arresto e una denuncia un'operazione antidroga del personale del Reparto Prevenzione Crimine "Abruzzo". Lungo la Tiburtina, a Pescara, gli agenti hanno fermato un'autovettura Alfa "156", con due persone a bordo, che alla vista della polizia hanno tentato la fuga. Uno di loro, B.F., 46 anni, di Pescara, situato nel lato passeggero, ha lanciato dal finestrino un involucro con 7,29 grammi di cocaina. Il conducente dell'auto era invece D. E. M., 46enne di Teramo. Per entrambi sono scattate le perquisizioni domiciliari. B.F. non aveva droga in casa ma nello stabile condominiale dove vive, in un tubo di scarico esterno, è stato e sequestrato un calzino contenente 63 grammi di hashish. In un autocarro nella disponibilità di D.E.M., invece, sono stati trovati e sequestrati 5 panetti di hashish per un peso complessivo di 488 grammi. D.E.M. è stato quindi arrestato mentre B.F. è stato denunciato in stato di libertà.