L’AQUILA. NEVE, DAL 19 NOVEMBRE OBBLIGO DI CATENE O PNEUMATICI INVERNALI

L’AQUILA. E’ stata firmata l’ordinanza che prevede, come sempre accaduto nel periodo invernale, l’obbligo di utilizzare pneumatici termici o di tenere le catene a bordo dei veicoli che circolano nel territorio comunale dell’Aquila. Quest’anno, tale obbligo scatterà dal prossimo 19 novembre e terminerà il 14 aprile 2013, anche se verrà esteso anche oltre il periodo previsto, qualora dovessero verificarsi nevicate o formazioni di ghiaccio.

Il provvedimento è basato sulla necessità di fornire la massima sicurezza possibile sulle strade del comune in caso di neve o ghiaccio, in considerazione che è di primaria importanza evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi alla circolazione e rendere problematico l’operato dei mezzi spazzaneve e spargisale.

L’ordinanza prevede inoltre, in caso di nevicate, l’assoluto divieto di circolazione ad autocarri (aventi un peso a pieno carico superiore a 35 quintali), con la sola eccezione dei mezzi di pubblica utilità in situazione di emergenza.

Il testo completo dell’ordinanza è pubblicato sul sito internet www.comune.laquila.it, area “Amministrazione”, sezione “Concorsi, gare e avvisi”.