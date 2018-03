MONTESILVANO. CONTROLLO STRAORDINARIO ALLA STELLA MARIS

PESCARA. Il personale della Polizia provinciale di Pescara ha eseguito stamani un controllo nei locali della ex colonia Stella Maris di Montesilvano, dove trovano spesso rifugio persone senza fissa dimora. Negli spazi della struttura sono stati scovati e bloccati tre stranieri (un senegalese e due bulgari) che con ogni probabilità hanno trascorso la notte lì. La Polizia provinciale ha provveduto ad accompagnare i tre in Questura, per tutti gli accertamenti del caso, e poi al Comando per la segnalazione all'Autorità giudiziaria per il reato di invasione di terreni o edifici.

«Periodicamente – spiega il comandante della Polizia provinciale Giulio Honorati – il nostro personale effettua controlli del genere in questo edificio, preso di mira da senzatetto che non sanno dove trascorrere la notte e sono costantemente alla ricerca di un luogo chiuso».