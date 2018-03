CENTRO TURISTICO GRAN SASSO, CIALENTE FA PRESSING E I PREZZI SCENDONO

TURISMO. L’AQUILA. Il Consiglio di amministrazione del Centro turistico del Gran Sasso ha deliberato le nuove tariffe per la stagione sciistica invernale 2012-2013. Su indicazione del sindaco dell’Aquila Massimo Cialente, il Cda ha stabilito una riduzione del prezzo di vendita dell’abbonamento stagionale, che si potrà acquistare a 220 euro. Il prezzo iniziale era invece di 280 euro per coloro che lo acquistavano in prevendita fino al 31 agosto e in 310 euro per la prevendita nel periodo compreso tra il 1 settembre e l’8 dicembre.

Passa invece da 290 euro (250 era il prezzo fino al 31 agosto) a 200 euro il prezzo in prevendita dell’abbonamento convenzionato riservato, tra gli altri, a gruppi di persone di un minimo di venti unità, studenti universitari (fino a 27 anni), persone nate prima del 1947, soci Cai o di sci club e associazioni convenzionate, forze dell’ordine e bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 19 anni. Per i bambini fino a 6 anni il titolo di viaggio stagionale è gratuito se acquistato insieme con un genitore pagante.