RICOSTRUZIONE: NASCE A LUCOLI CENTRO VOLUTO DA VALLE D'AOSTA

LUCOLI. Una palestra per gli alunni delle scuole elementari, una sala polivalente, un centro di aggregazione: sono queste alcune delle destinazione del nuovo "Civil Centre" aperto stamane a Lucoli in frazione Santa Menna. Finanziato dalla Regione Valle d'Aosta, la struttura sarà punto di riferimento per le attività pubbliche delle numerose frazioni di Lucoli ma anche per gli altri centri limitrofi. Alla cerimonia di inaugurazione oggi a Lucoli erano presenti l'assessore alle Protezione civile, Gianfranco Giuliante, il presidente della Regione Valle d'Aosta, Augusto Rollandin, e i rappresentanti della Protezione civile della Valle D'Aosta. Proprio i volontari valdostani organizzarono a Lucoli subito dopo il terremoto il campo di prima accoglienza e da allora con la popolazione locale si è stabilito un forte legame non fosse altro anche per la stessa estrazione culturale di montagna che accomuna le popolazioni di Lucoli e Valle D'Aosta. Da qui l'idea di raccogliere ad Aosta fondi e realizzare la struttura polivalente con l'ausilio della Regione.