PRENDE LA SCOSSA NEL GARAGE, ROMENO IN GRAVI CONDIZIONI

CRONACA. PESCARA. E’ in gravi condizioni un uomo romeno di 25 anni arrivato stamattina al pronto soccorso di Pescara. Il giovane è stato accompagnato in ospedale da un amico che lo ha soccorso pochi attimi dopo l’incidente. L’uomo ha raccontato che il romeno stava lavorando con una mola all’interno del proprio garage. All’improvviso sarebbe stato investito da una forte scarica elettrica. Vista la gravità delle ustioni riportate, il ferito è stato trasportato in eliambulanza presso l’ospedale “Cardarelli” di Napoli. Sono in corso le indagini dei carabinieri per valutare la dinamica dell’incidente. I militari hanno fatto una ispezione all’interno del garage dove l’uomo ha preso la scossa.