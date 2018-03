DISABILITÀ, FIABA DAY A PESCARA DAL 18 AL 21 OTTOBRE

L'EVENTO. PESCARA. Quattro giorni di incontri, dibattiti, momenti celebrativi e di spettacolo per riflettere sulla politica dell’abbattimento delle barriere architettoniche e culturali e sulla ‘total quality’. E’ questo il programma di ‘Fiaba Day Abruzzo 2012’ che vedranno la partnership anche con la Lilt, la Caritas e Federico Perrotta. Si comincerà giovedì 18 ottobre alle 17 in piazza Sacro Cuore con una processione sino alla chiesa di San Pietro Apostolo. Lì alle 18 l’arcivescovo Valentinetti celebrerà la Santa Messa; alle 20 nella Sala parrocchiale della Chiesa sul Mare ci sarà il gruppo ‘Per Stare insieme’. Venerdì 19 ottobre, alle 9 visita presso la Direzione Marittima con gita in mare a bordo delle motovedette della Capitaneria; alle 15 visita presso gli stand allestiti all’interno del Porto turistico. Sabato 20 ottobre alle 9 presso la Sala dei Marmi della Provincia convegno organizzato dalla Lilt ‘Benessere e Pari Opportunità: diritto alla prevenzione’, con il professor Marco Lombardo e il professor Achille Lococo; alle 15 pomeriggio in piazza Sacro Cuore e corso Umberto intrattenimento per i bambini allestito dal gruppo Caritas e dall’Associazione Diversuguali; alle 20 all’Auditorium Flaiano per lo spettacolo di beneficienza di Federico Perrotta, Valentina Olla e il gruppo dell’Abruzzo Big Band. Domenica 21 ottobre in piazza Sacro Cuore e corso Umberto esposizione auto d’epoca da parte della Old Motors Club d’Abruzzo; alle 15 nella sala sottostante la chiesa sul mare, presentazione del libro di Daniela Quieti ‘Echi di riti e miti’ e alle 21 in piazza Sacro Cuore concerto di musica classica con il maestro Maria Gabriella Castiglione e Sabrina Cardone. In caso di pioggia si svolgerà nella chiesa sul mare.