A FUOCO DEPOSITO DI BALLE DI FIENO A CONTROGUERRA

TERAMO. Un incendio avvenuto intorno alle 20 di ieri ha trasformato in cenere un fienile di contrada Coste Tronto a Controguerra, composto da una cinquantina di rotoballe.

Il deposito di fieno e paglia, stoccato sotto a una tettoia era di proprieta' di un imprenditore agricolo del posto. Per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area, i vigili del fuoco di Nereto e di Teramo hanno lavorato cinque ore mentre sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Corropoli. Non sono stati trovati inneschi ne' tracce di combustibile, anche se in mattinata, sara' effettuato un nuovo sopralluogo. Vigili del fuoco e carabinieri escludono tuttavia che possa essersi verificata un'autocombustione, in quanto l'area era umida a causa della pioggia e il fienile lontano dalla strada e da fonti elettriche o di calore.