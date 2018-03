PETROLIO, AMBIENTE E SALUTE: ESPERTI A CONVEGNO ALLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

TERAMO. “Petrolio Ambiente Salute” è il tema di un convegno che si svolgerà martedì 16 ottobre, a partire dalle ore 14.30, nella Sala delle lauree della Facoltà di Giurisprudenza.

Per la prima volta in Abruzzo studiosi provenienti da esperienze scientifiche diverse si confronteranno, in modo interdisciplinare, con il tema degli idrocarburi, della tutela dell’ambiente e della tutela della salute.

All’incontro‒ che si aprirà con i saluti del preside della Facoltà di Giurisprudenza Floriana Cursi ‒ prenderanno parte i costituzionalisti Enzo Di Salvatore, dell’Università degli Studi di Teramo, e Nicola Viceconte, del CNR di Roma, le cui relazioni affronteranno, rispettivamente, la disciplina giuridica del petrolio e quella della tutela della salute; Maria Rita D’Orsogna, dell’Università della California, che relazionerà sulle conseguenze del disastro petrolifero nel Golfo del Messico; Francesco Stoppa, geologo dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, che analizzerà la relazione intercorrente tra balneazione e additivi plastici, in particolar modo sulla costa pescarese; Corrado Pasquali, economista dell’Università degli Studi di Teramo, che, in una prospettiva storico-economica, affronterà il tema della tutela della salute e dello Stato sociale in Italia, dall’avvento della Repubblica a oggi.

Chiuderanno i lavori Felice Vitullo, del Centro di ricerca Mario Negri Sud, e Marco Baldini, dell’Agenzia regionale protezione ambiente Marche di Ancona, i quali, dal punto di vista biomedico, interverranno sul rapporto tra attività petrolifere e diffusione delle malattie.

L’incontro di studi sarà moderato da Alessandra Gianelli, internazionalista e direttrice del Dipartimento di Scienze giuridiche pubblicistiche dell’Università di Teramo.