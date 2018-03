IL 27 OTTOBRE INCONTRO SUL SOFTWARE LIBERO A PESCARA

PESCARA. Sabato 27 Ottobre ore 9:30 si terrà a Pescara (presso l'Ex Aurum) il dodicesimo Linux Day: un'intera giornata dedicata al sistema operativo libero per eccellenza.

"Libero" non solo nel senso di gratuito, ma da intendersi soprattutto come frutto del lavoro di migliaia di programmatori in tutto il mondo, che rilasciano il codice sorgente dei loro programmi in modo che gli utenti finali, a loro volta, possano modificarlo, migliorarlo e ridistribuirlo.

Quest'anno il tema centrale suggerito da ILS (Italian Linux Society, associazione che patrocina il Linux Day) è "Il software libero nella piccola e media impresa".

Verranno infatti mostrate valide soluzioni nell'ambito ufficio (LibreOffice, LAMP, webmail Zimbra, VoIP, etc...) che potranno rivelarsi interessanti alternative al mondo Microsoft e, perché no, abbattere anche i costi delle licenze del software proprietario.

La partecipazione all'evento è assolutamente libera e gratuita. Per il programma completo e per ulteriori informazioni: http://www.pescaralug.org