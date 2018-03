GIULIANOVA, NUOVO LIMITE PER LA MUSICA DI NOTTE

GIULIANOVA. Nel Consiglio Comunale di ieri è stata presentata la proposta di classificazione acustica del territorio comunale.

In particolare «Le attivita' musicali all'aperto risultano previste per una durata massima di 4 ore per 1 giorno al mese fino alle ore 24.00». «Discoteca all'aperto per 1 volta al mese fino alle 24.00».

«Singolare», ha sottolineato il Consigliere Francioni e' che «la proposta tra l'altro, nel descrivere le aree in deroga non preveda la zona del lungomare (spiaggia). Progresso Giuliese, lo ricordiamo, anche insieme al Pdl e Giovane Italia chiedeva (gia' due anni fa) di evitare restrizioni soprattutto agli operatori del settore che investono sui pre- serata e serate estive».

«Allora» ha aggiunto Laura Ciafardoni, «chiedevamo un tavolo tecnico di confronto al fine di risolvere la questione con il coinvolgimento delle forze politiche soprattutto giovanili, associazioni, forze dell'ordine e tutti gli operatori del settore».