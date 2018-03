AUGUSTO DI BASTIANO ELETTO PRESIDENTE DI CNA PENSIONATI

ECONOMIA. AVEZZANO. Augusto Di Bastiano, personaggio molto conosciuto negli ambienti associativi e sociali marsicani, già presidente dell’associazione dei consumatori ed ex assessore al Comune di Avezzano, è il nuovo presidente provinciale della Cna Pensionati. Di Bastiano è stato eletto all’unanimità dei partecipanti all’assemblea degli iscritti pensionati della CNA di Avezzano, oltre seicento, svoltasi ieri sera. Di Bastiano subentra a Benito Di Mattia che ha guidato la categoria per oltre cinque anni. «Sono onorato dell’incarico e della fiducia che la CNA di Avezzano ha voluto riservarmi affidandomi questo importante ruolo associativo. Mi applicherò immediatamente per portare a termine e realizzare le tante idee e progetti che abbiamo discusso in questi mesi atti a creare migliori condizioni di vita per i nostri pensionati e per tutti i cittadini. I nostri obiettivi sono ambiziosi».