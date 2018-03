L'AQUILA. Il rettore dell'Universita' degli studi dell'Aquila, Ferdinando Di Orio, e' stato ricoverato stamane presso l'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dopo essere arrivato in ambulanza. Il Magnifico si e' sentito male nella sua abitazione ed ora si trova ricoverato per accertamenti nel reparto di Cardiologia, luogo in cui verranno effettuati esami specifici.