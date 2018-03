ABRUZZO. L'ONU ACCREDITA LA FONDAZIONE ACCADEMIA D'ABRUZZO

PESCARA. Arriva un riconoscimento internazionale per il mondo della cultura e della ricerca abruzzese. La Fondazione Accademia d’Abruzzo, una delle istituzioni culturali di Pescara da oltre ventiquattro anni, è stata ufficialmente accreditata presso il Dipartimento Pubblica Informazione delle Nazioni Unite ed è entrata a far parte quale membro effettivo dell'ONU-UNAI (United Nations Academic Impact). Assieme alla Fondazione, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento anche il Centro di Ricerca per la Valutazione e lo Sviluppo Socio-Economico dell'Università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara (CERVAS). Anche per annunciare pubblicamente questo evento prezioso per la ricerca scientifica abruzzese la Fondazione Accademia d’Abruzzo ha promosso per venerdì la quarta edizione del convegno di studi su “Federalismo Fiscale e Sviluppo Socio-Economico”, che quest’anno verrà dedicato al tema “Coesione e Sviluppo”, ed alla quale parteciperanno l’economista Tito Boeri, l’ex membro dell’Autorità Garante della Concorrenza e il Mercato nonché docente emerito di Diritto Costituzionale Nicola Occhiocupo ed il docente abruzzese Giampiero Di Plinio. Per annunciare i dettagli dell’accreditamento presso l’ONU e illustrare i contenuti del convegno scientifico, è convocata una