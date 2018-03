FIUME VIBRATA. A MARTINSICURO CONFRONTO CON LE AMMINISTRAZIONI LOCALI

MARTINSICURO. L’assessore alla viabilità della Provincia di Teramo, Elicio Romandini, sarà a Martinsicuro domani sera – sala consiliare ore 21 – per illustrare il progetto preliminare per la messa in sicurezza della foce del Vibrata.

Per la sua realizzazione sono stati destinati 350 mila euro dei fondi per l’alluvione del 2011 e prevede l’allargamento della foce e l’abbassamento del letto del fiume. Altri fondi sono in arrivo dalla Regione: «Dovremmo poter contare su altri 250 mila euro – dichiara l’Assessore – naturalmente i due interventi saranno realizzati in maniera congiunta e integrata. L’incontro di domani sera servirà a confrontarsi con le amministrazioni locali sulle azioni previste e vi parteciperanno i due sindaci interessati al territorio della foce, Paolo Camaioni e Franchino Giovannelli, oltre che al Comitato cittadino per la manutenzione del fiume Vibrata. Abbiamo invitato,inoltre, anche i consiglieri provinciali Pierangelo Pulcini e Massimo Vagnoni e ci auguriamo vi sia un’ampia partecipazione dei cittadini perché si tratta di interventi strategici sui quali vi è bisogno di una larga condivisione».