UOMO DISPERSO IN MARE A MONTESILVANO, RICERCHE IN CORSO

MONTESILVANO. Carabinieri e personale della Capitaneria di Porto di Pescara impegnati dalle prime ore di domenica nelle operazioni di ricerca di un uomo presumibilmente disperso in mare, dopo essere entrato in acqua a Montesilvano. L'uomo - secondo le prime informazioni sarebbe straniero - verso le 6 di ieri è stato visto spogliarsi ed entrare in acqua da una persona che, a distanza di un'ora, vedendo i vestiti ancora sulla spiaggia, ha contattato il 112. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano, che hanno trovato sulla battigia gli indumenti ed uno zaino. E' stata allertata la Capitaneria di Porto per le ricerche in mare.