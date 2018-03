INCIDENTI STRADALI: VENTENNE PESCARESE IN RIANIMAZIONE

PESCARA. Un 20enne pescarese è rimasto ferito in maniera grave in uno scontro tra due auto, nel centro di Pescara, avvenuto nelle prime ore di domenica mattina. Attualmente è ricoverato nel reparto Rianimazione dell'ospedale civile, per un trauma cranico. Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, le due autovetture, con a bordo quattro ragazzi, si sono scontrate lateralmente. Le conseguenze più gravi sono state per il giovane ricoverato che viaggiava a fianco di uno dei due conducenti. Ferite lievi per una seconda persona, illesi gli altri.