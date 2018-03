MONTESILVANO, APERTO SPORTELLO DI ASSISTENZA LEGALE GRATUITA

MONTESILVANO. Questa mattina, in Via Verrotti 47, presso la Galleria Espansione 2, e’ stato inaugurato un Punto di assistenza legale gratuita per le famiglie che risiedono nel Comune di Montesilvano, che hanno i requisiti richiesti e che vivono in una situazione di disagio.

«L’idea», si legge in una nota della associazione Club Giamel, «e’ scaturita dal crescente bisogno di legalità e correttezza, che oggi ha l’intera Popolazione. A differenza di altri però che preferiscono solo parlare l’associazione ha deciso, avvalendosi dell’aiuto e della collaborazione di alcuni avvocati, di cercare di dare una risposta, per quanto sia possibile, ai diversi problemi che si dovessero presentare».

Il numero per le informazioni è 3394644803, tutti i giorni.