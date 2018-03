Gran Sasso Rugby all'esordio in campionato

L’AQUILA. Domenica 7 ottobre avrà inizio il Campionato Nazionale di Serie B stagione 2012-2013.

Anche quest'anno quarantotto le squadre ai nastri di partenza, divisi in quattro gironi. La Gran Sasso Rugby è stata confermata nel girone 4, nel quale militano squadre del centro e del sud della Penisola.

Esordio non facile per i ragazzi di Pierpaolo Rotilio in casa del Colleferro, compagine che già lo scorso anno ha dimostrato la propria solidità. Ironia della sorte, proprio in casa contro i laziali la Gran Sasso giocava l'ultima partita della stagione regolare il 6 maggio scorso, vincendo per 31 a 14 e confermando il primo posto nella classifica finale del girone.

Domenica sarà l'occasione di vedere all'opera nella prima partita ufficiale anche i nuovi acquisti del club aquilano e, per la prima volta assoluta, e di veder giocare i ragazzi di Rotilio con la nuova divisa ufficiale 2012-2013. Un appuntamento da non perdere dunque. Appuntamento a Colleferro domenica 7 ottobre con fischio d'inizio del Sig. Gargiulio (Napoli) alle ore 15.3