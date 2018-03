Area Pedonale ‘sperimentale’ ad Avezzano

VIABILITA’. AVEZZANO. Divieto di transito sperimentale nelle giornate di sabato pomeriggio dalle ore 17,00 alle ore 20,00 in alcuni piccoli tratti di via Corradini, via Cataldi, Corso della Libertà. Il Wwf Marsica apprezza il provvedimento inserito nella delibera di giunta: «si tratta di un segnale positivo, dato che in queste vie si riscontra un elevatissimo grado di inquinamento atmosferico dovuto al concentrarsi del traffico automobilistico “parassitario” che assedia il centro cittadino, e che la sperimentazione avviene in concomitanza degli orari dello shopping (che certamente trarrà beneficio dalla possibilità per i cittadini di andare a piedi)». «Confidiamo – afferma la presidente Sefora Inzaghi – che tale provvedimento venga esteso sia come giorni, sia come orari che come ampiezza delle strade da chiudere al traffico veicolare privato, e che si superi la logica della semplice “sperimentazione”». La pedonalizzazione del Centro cittadino è imposta dal PRG, dalle NTA, e da ben due sentenze del TAR entrambe passate in giudicato (la sentenza n. 671/2010 e 672/2011) entrambe proposte su ricorso del Wwf.