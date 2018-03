SMOG ASSEMBLEA A SPOLTORE CON IL PROFESSOR GAETANO SILVESTRE.

SPOLTORE. Il professor Gaetano Silvestre, primario del reparto di Neurofisiopatologia pediatrica dell’Ospedale Civile di Pescara aprirà i lavori dell’assemblea pubblica che si svolgerà domani 3 ottobre alle 20,30 a Santa Teresa di Spoltore, in via Lago di Garda 2, immediatamente alle spalle dell’ufficio postale. L’assemblea organizzata dai cittadini della popolosa frazione spoltorese in collaborazione con il Comitato “No Rifiuti a Fosso Grande” vuole essere un momento di presa di coscienza dei residenti nei confronti dei gravi problemi ambientali di cui sono vittime assieme agli altri abitanti dell’intera area metropolitana. Alla serata sarà presente, a titolo personale come medico e cittadino, anche il dottor Felice Vitullo ricercatore e coordinatore per l'epidemiologia e l'assistenza ai pazienti con Linfomi, Leucemie e altre neoplasie. Successivamente saranno i residenti a fare le loro proposte per migliorare, con suggerimenti indirizzati alle diverse amministrazioni e organi competenti, l’ambiente nel quale vivono.