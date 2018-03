Medaglia Aprutium a Gianni Letta: «ha onorato la Terra d’Abruzzo»

CRONACA. L’AQUILA. «Per la prestigiosa carriera giornalistica e per lo straordinario e appassionato impegno profuso a favore del suo Abruzzo, colpito dal terremoto del 2009». E' la motivazione con cui il Consiglio regionale ha deciso di assegnare a Gianni Letta la medaglia "Aprutium", il riconoscimento che viene tributato «ai corregionali che con la loro attività hanno onorato la Terra d'Abruzzo e che, in Italia e nel mondo, si sono distinti nel campo delle professioni, delle arti e delle scienze».

La cerimonia di consegna si svolgerà nell'aula consiliare di Palazzo dell'Emiciclo alle ore 11 ed è previsto anche un concerto del pianista Nazzareno Carusi, insignito la scorsa estate del titolo di "Ambasciatore d'Abruzzo nel Mondo". Carusi - musicista celebre in tutto il mondo, che si e' esibito nei piu' grandi teatri, come la Scala di Milano e la Carnegie Hall di New York - ha voluto fortemente partecipare a questo momento, a testimonianza del grande legame con la sua regione.