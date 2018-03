Mercato strada Parco si sposta per lavori della filovia

CRONACA. PESCARA. Il mercato rionale del mercoledì a Pescara cambia sede per lasciare spazio, come previsto, ai lavori di completamento della filovia.

Mercoledì prossimo, 3 ottobre, sarà l’ultimo giorno di attività degli ambulanti lungo via Castellamare; dal 10 ottobre le bancarelle saranno trasferite in viale Kennedy, via Diaz, via Cadorna e un tratto di via Settembrini, 118 postazioni in tutto, già regolarmente riassegnate senza alcuna esclusione, e ricavando anche spazi per altri ambulanti, spazi che potranno essere conferiti nelle prossime settimane.

«Il provvedimento», spiega l’assessore al Commercio Gianni Santilli, «è stato studiato in tutti i dettagli da mesi con le associazioni di categoria, con cui abbiamo individuato la nuova dislocazione; per i residenti stiamo studiando misure per ridurre al minimo gli eventuali disagi, fra cui il rilascio di un pass che consenta loro, anche durante le ore del mercato, di uscire o rientrare nei propri garage in auto, ovviamente marciando a passo d’uomo, sotto la sorveglianza della Polizia municipale che comunque sarà presente nell’area. Ovviamente ci saranno alcuni giorni di rodaggio necessari per permettere alla città, soprattutto all’utenza del mercato, di abituarsi alla nuova dislocazione che comunque rappresenta un ordinato ritorno al passato, visto che il mercato è stato spostato sulla strada-parco solo sette anni fa».