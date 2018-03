RAPINA A MANO ARMATA AL SUPERMERCATO, ARRESTATI IN DUE

CRONACA. PESCARA. Ieri sera, alle ore 20:00 circa, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza, per il reato di rapina aggravata in concorso, due sessantenni pluripregiudicati, autori della rapina a mano armata perpetrata ai danni del supermercato “Sisa” di piazza Duca degli Abruzz

I malviventi sono stati bloccati dai militari mentre tentavano di fuggire a bordo di un ciclomotore rubato.