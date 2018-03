FURTO DI MATERIALE FERROSO, TRE DENUNCIATI

CRONACA. ORTONA. I carabinieri di Ortona hanno denunciato in stato di libertà tre persone per furto. Si tratta di P.S.I., 28 enne e S.L.I., 24enne, entrambi domiciliati a Francavilla al Mare nonché V.V.C., 25enne da Colleferro (Roma). I tre uomini, tutti di nazionalità romena, la notte del 26 settembre scorso, sono stati sorpresi a bordo di un furgone, di proprietà di un loro connazionale, mentre trasportavano 13 quintali di archi metallici utilizzati in agricoltura per la realizzazione di serre per frutta ed ortaggi. Gli accertamenti compiuti dai militari hanno permesso di appurare che il materiale era stato asportato in un terreno agricolo di contrada Cerreto di Miglianico a un agricoltore. La refurtiva è stata sequestrata ed affidata in custodia giudiziale ad una ditta autorizzata del luogo in attesa che l’Autorità Giudiziaria ne disponga la restituzione al legittimo proprietario.