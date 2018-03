TENTATO FURTO ALL’AZIENDA ALI D’ORO

SAN NICOLO' A TORDINO. Nella notte tra il 25 e il 26 settembre 2012, c’è stato un tentativo di furto perpetrato ai danni dell’azienda teramana Ali d’Oro (zona industriale di San Nicolò a Tordino). Durante la notte, in base alle indagini condotte dalla Polizia di Teramo, due individui sono entrati nello stabilimento, manomettendo con abilità una delle porte esterne.

Una volta entrati, hanno danneggiato il distributore di bevande rubando i soldi e hanno forzato la porta antincendio che consente l’eccesso agli uffici e, nella ricerca del denaro, hanno scardinato un piccolo armadio e una cassettiera.

Hanno successivamente forzato la porta della direzione, facendo scattare l’impianto di allarme a questa collegata. Il combinatore telefonico ha allertato i titolari, Antonella e Vanni Di Giosia, che si sono recati in azienda.

E’ emerso che i ladri sono entrati ed usciti dalla rete di recinzione dopo averla tranciata.

Fortunatamente, tranne i danni materiali, non sono stati rilevati furti di particolare rilievo.