Tollo, nasce l’Ecosportello

AMBIENTE. TOLLO. Nasce a Tollo l’Ecosportello, la nuova iniziativa realizzata dalle cooperative Edènia e Costruire e Abitare Sano in collaborazione con l’amministrazione comunale per consigliare cittadini, operatori economici e amministratori su come operare per uno sviluppo sostenibile. L’ultimo venerdì di ogni mese, dalle 10.00 alle 12.00, il personale specializzato accoglierà gli utenti nell’ufficio posto al primo piano del Municipio, dove chiunque potrà porre domande, presentare problemi e fornire suggerimenti su tutte le tematiche ambientali. «L’obiettivo – spiega il sindaco Angelo Radica – è quello di garantire l’accesso a ogni tipo di informazione a tutta la popolazione, anche a coloro che, per qualsiasi motivo, non possono accedervi in altra maniera. Non a caso l’Ecosportello si inserisce tra le iniziative già attivate come lo sportello del cittadino, quello dei consumatori nato da una convenzione con l’Acai e quello delle imprese, che hanno avuto un ottimo riscontro tra i tollesi e che intendiamo continuare a promuovere».

L’Ecosportello fornirà servizi di informazione e consulenza in tema di ambiente, risparmio energetico e bioedilizia (con un’area di riferimento non solo locale). Materiali biologici, tecnologie ecocompatibili, risparmio energetico e fonti rinnovabili sono solo alcune delle tematiche che potranno essere approfondite.