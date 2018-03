Seconda rapina in tre giorni in parafarmacia Pescara

PESCARA. Seconda rapina in tre giorni alla parafarmacia di via del Santuario, a Pescara.

Un uomo a volto scoperto e armato di pistola, non si esclude giocattolo, si è fatto consegnare il bottino sotto la minaccia dell'arma ed è fuggito a piedi. La somma non è stata ancora quantificata dalla vittima, che si è rivolta alla polizia, esattamente come era accaduto sabato sera e ha attivato le ricerche da parte della squadra volante. All'ora di chiusura dell'attività, sabato, si è presentato uno sconosciuto armato di pistola che ha ottenuto qualche centinaio di euro e si è allontanato.