Francavilla al Mare. Mensa scolastica, buoni pasto in vendita

FRANCAVILLA AL MARE. Tutto è pronto per il servizio mensa scolastica, dopo l'affidamento da parte dell'Amministrazione Comunale alla Risco votato nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale.



Da ieri sono in vendita, presso Palazzo di Città, i buoni pasto allo stesso importo dello scorso anno. Per l'acquisto dei ticket, oltre alla modalità consueta, presso l'Ufficio Risco di corso Roma anche tramite Pos, solo per la prima settimana, si avrà a disposizione la modalità internet inviando, tramite mail a buoni@riscosrl.it, la copia del bonifico bancario (contenente il Cro) o del bollettino postale attestante l'avvenuto pagamento, specificando il nome ed il cognome dell'alunno.

Coloro che per motivi di salute, allergie, intolleranze, alimentari o altro, per motivi personali o religiosi hanno necessità di particolari diete devono contattare il prima possibile l'Ufficio Risco dove troveranno il personale a disposizione per informazioni e soluzioni appropriate.

Informazioni più dettagliate sui menu relativi al periodo di riferimento, sul servizio, sugli standard qualitativi, sono disponibili on line sul sito della società.