Partita del Lanciano all’Adriatico, strade chiuse a Pescara

VIABILITA’ PESCARA. Sarà limitata alla corsia di marcia lato sud di viale Pepe, a via Elettra e via D’Avalos, nel tratto compreso tra via Pepe e l’Aurum, la chiusura al traffico disposta per la giornata di oggi, sabato 22 settembre, per la partita del Lanciano che sarà di nuovo ospitata allo stadio Adriatico-Cornacchia in attesa della conclusione dei lavori di adeguamento dell’impianto di Lanciano. Le limitazioni viarie scatteranno alle 12.30 in punto, visto che il fischio del calcio d’inizio è previsto alle 15. Dunque divieto di transito, sosta e fermata sul lato sud di viale Pepe, ossia la corsia di marcia monti-mare, nel tratto compreso tra via Marconi e via D’Avalos; in via D’Avalos, nel tratto compreso tra via Pepe e la rotatoria Aurum; via Elettra, nel tratto compreso tra via Marconi e via D’Avalos; via Marconi, parcheggio antistante il Circolo Tennis.