TORNARECCIO. E’abruzzese il miele di agrumi migliore d’Italia. L’apicoltore Luca Finocchi, di Tornareccio, ha vinto il concorso “Tre gocce d’oro 2012” per aver prodotto il miglior miele d’agrumi. Si tratta del massimo riconoscimento per un apicoltore, a livello nazionale. Il 15 settembre, Finocchio è stato premiato dal sindaco di Castel San Pietro Terme. Il suo miele ha superato la prova di qualità e l’esame organolettico a pieni voti. Finocchio ha conquistato anche il titolo di “Due gocce d’oro” per il miele di girasole, di “Due gocce d’oro” per il miele di millefiori (prodotto proprio nel territorio di Tornareccio), “Una goccia d’oro” per il miele di castagno.