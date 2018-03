Ciclisti Pescara, quanti sono? Oggi la conta

DUE RUOTE. PESCARA. Il corso di Pescara, corso Vittorio Emanuele, rimarrà chiuso alle auto per quattro ore, dalle 9 alle 13 di oggi, nell'ambito dell'iniziativa 'Day By(Ke) Day- al Lavoro in bicicletta', promossa in occasione della Settimana europea della mobilita' sostenibile. Saranno creati per l'occasione sei check point (dalle 7.30 alle 9.30), in piazza Italia, dinanzi all'ingresso del Comune; via Castellamare, incrocio con via Leopoldo Muzii; piazza Ovidio, dinanzi all'ex Caserma Di Cocco; Ponte di Ferro, accanto al Ponte D'Annunzio; via del Circuito, all'altezza di piazza Pierangeli; e alla Nave di Cascella, sulla riviera nord. In questi punti sarà effettuata la 'conta' delle persone che si muovono sulle due ruote, per capire da quanti pesacaresi è composto il popolo dei ciclisti. Al check point sarà consegnato a chiunque si fermerà un gadget, cioè una sacca con un cappellino e un biglietto di una lotteria con cui partecipare all'estrazione di due city-bike. Lo scorso anno l'iniziativa ha permesso di censire 2.700 ciclisti in due ore di cui 2mila hanno ritirato la sacca.