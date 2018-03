Buonanotte nel Parco sabato a Villetta Barrea

CULTURA. PESCASSEROLI. Sabato 22 settembre alle 16,30 al Museo della Transumanza di Villetta Barrea ci sarà la cerimonia di premiazione del concorso “Buonanotte nel Parco” ideato dal Parco e dall’Associazione Futuro Remoto di Villetta Barrea, per promuovere i valori naturali, culturali e sociali dell’area protetta che quest’anno compie 90 anni di vita. Il programma prevede un “Dialogo sulla vita e sulla morte” fra la scrittrice Dacia Maraini e la psicoanalista Maria Luisa Algini. Dopo un breve intervallo musicale ci sarà la premiazione del vincitore del Premio scelto dalla Giuria che ha come Presidente la scrittrice Dacia Maraini, fra i tre racconti arrivati alla selezione finale. A premiare il vincitore sarà il Commissario del Parco Giuseppe Rossi.

A concludere la manifestazione, alle 21,00, sarà “Notturno d’Autore” uno spettacolo teatrale itinerante per il borgo di Villetta Barrea.