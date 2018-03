Tocco da Casauria, taglio del nastro per il nuovo campo in erba sintetica

TOCCO DA CASAURIA. Sarà inaugurato mercoledì 19 settembre, alle ore 10.00, il nuovo campo in erba sintetica dell'impianto sportivo comunale “Pino Smarrelli” di Tocco da Casauria. Dotato di 648 metri quadrati di manto in erba sintetica, di ultima generazione e con un sistema drenante funzionale, recintato sui quattro lati, il campo polifunzionale, che andrà ad arricchire l’impianto comunale di via Vasto Piano, è omologato per ospitare anche le partite di massima serie di calcio a cinque, ma potrà accogliere incontri e tornei amatoriali, nonché gli allenamenti della scuola calcio. Il campo in erba sintetica è stato inoltre dotato di 5 fari per l’illuminazione che consentiranno la fruizione della struttura sportiva anche di notte e nei pomeriggi d’inverno.

Al termine della cerimonia d’inaugurazione e dopo la benedizione officiata dal parroco di Tocco da Casauria, don Michele Persichetti, cui prenderanno parte il primo cittadino Luciano Lattanzio, rappresentanti dell’amministrazione comunale e delle associazioni toccolane e gli studenti, si terrà, a partire dalle ore 14.30, un’amichevole di calcio a 5 che vedrà affrontarsi la squadra degli amministratori e dipendenti comunali, guidata dal vicesindaco Tonio Greco, con quella delle forze dell’ordine, capitanata dal comandante della caserma dei Carabinieri di Tocco da Casauria, maresciallo Marcello Santacroce.