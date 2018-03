Terremoto, martedì manifestazione a L’Aquila del Mia Casa

CRONACA. L’AQUILA. Martedì prossimo, alle ore 10.00, davanti alla sede del Palazzo dell'Emiciclo a L'Aquila il 'Mia Casa' terrà una manifestazione pubblica dei cittadini, assegnatari e inquilini 'ovunque sfollati', per chiedere al Consiglio regionale, al presidente della Regione, al sindaco de L'Aquila, al provveditorato per le Opere Pubbliche, all'ATER e al Ministro per la coesione territoriale Fabrizio Barca, «che si diano tutti molto, ma molto di piu' da fare, per una rapida riparazione, ricostruzione e messa in sicurezza antisismica delle Case Popolari, degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, e insieme, per la ricostruzione della intera Citta' dell'Aquila e del centro storico

