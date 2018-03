A Sant'Omero, lavori nelle scuole per 45mila euro

SANT'OMERO. Si stanno concludendo in questi giorni i lavori nelle scuole del Comune di Sant’Omero, tutte pronte per la riapertura.

L’attuale amministrazione ha infatti stanziato € 28.000 per l’abbattimento delle barriere architettoniche ovvero la realizzazione dello scivolo per diversamente abili e la pavimentazione della strada di accesso alla struttura degli scuolabus presso la scuola materna del capoluogo.

Ulteriori € 15.000 circa per lavori di manutenzione varia presso gli altri plessi scolastici. I lavori effettuati riguardano la tinteggiatura delle aule, la disinfestazione, la manutenzione dell’impianto elettrico e la riparazione e manutenzione generica delle strutture nel loro complesso.

Il Comune ha provveduto anche alla pulizia delle aree verdi pertinenziali ai plessi scolastici.