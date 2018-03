Montesilvano: per la prima volta in Abruzzo il Congresso dei ricercatori di Ingegneria Chimica

MONTESILVANO. Dal 17 al 19 settembre prossimi, presso l’Hotel Majestic di Montesilvano, si terrà il Congresso Nazionale del GRICU (Gruppo Ricercatori di Ingegneria Chimica dell’Università) che si tiene regolarmente ogni 4 anni. Si tratta del primo congresso del GRICU in Abruzzo dove il settore dell’Ingegneria Chimica e’ ormai rappresentato in maniera consolidata dal 1970 grazie all’esperienza del Corso di Laurea di Ingegneria Chimica dell’Università degli Studi dell’Aquila. L’ultimo Congresso si è tenuto a Le Castella in provincia di Crotone, nel 2008. Il Congresso vedrà la partecipazione di circa 200 ricercatori attivi nel settore dell’Ingegneria Chimica, di cui circa 80 dottorandi di ricerca che al termine del Congresso parteciperanno ad una Scuola di Dottorato. Il Consiglio del GRICU, attualmente rappresentato dal suo Presidente, il Prof. Nino Grizzuti dell’Università Federico II di Napoli, e dai due Consiglieri Prof.ri Massimilano Barolo e Francesco Vegliò, dell’Università di Padova e L’Aquila rispettivamente, ha lavorato in questi ultimi mesi per organizzare il Congresso.